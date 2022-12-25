Принц і принцеса Уельські вперше взяли на службу до Сандрінгема всіх своїх дітей

Як ми писали раніше, члени британської королівської сім'ї вирушили на службу до церкви святої Марії Магдалини в Сандрінгемі.

Принц і принцеса Уельські прибули разом із трьома дітьми – Джорджем, Шарлоттою та Луї. Для молодшого принца Луї – це дебют на Різдво у Сандрінгемі. Це вперше сім'я у повному складі дебютує на святковій прогулянці у Норфолку.

Британська королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Принцеса Кейт у пошитому на замовлення болотного кольору пальті від Alexander McQueen і взута у високі замшеві чоботи на стійких підборах від Gianvito Rossi. Також вона в капелюсі від Philip Treacy та вельми незвичайних сережках, які раніше належали принцесі Діані від бренду Sezane. Раніше ми ніколи не бачили Кейт у цих сережках, можливо, вона одягла їх вперше. Кейт тримала в руках маленький клатч і була у шкіряних рукавичках.

Принц Джордж одягнений у темно-синій костюм, його молодший брат згідно з королівським протоколом у шортах, гольфах і пальті, а їхня сестра принцеса Шарлотта, схоже, була в пальті від Trotters, яке раніше одягала на різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві.

Британська королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Зазначимо, це перше Різдво для членів королівської родини, яке вони проводять без королеви Єлизавети II, яка померла три місяці тому. Панує на цій прогулянці король Чарльз III.

Британська королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Британська королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

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