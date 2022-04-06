Принц Карл Філіп та принцеса Софія відвідали концерт на підтримку України

Принц Карл Філіп та принцеса Софія відвідали концерт на підтримку України

Шведський принц Карл Філіп та його дружина принцеса Софія відвідали концерт в Avicii Arena, присвячений Україні.

Захід називався "Hela Sverige skramlar" ("Вся Швеція кричить") і був присвячений правам людини, демократії і, що найважливіше, гуманітарній кризі, викликаній повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Шведське подружжя відвідало захід разом із послом України у Швеції Андрієм Плахотнюком та його дружиною Вікторією, а також членами шести обраних організацій, які збирали кошти на благодійність від цього концерту. Захід транслювався шведським національним телебаченням SVT.

У пості у своєму акаунті в Instagram принц Карл Філіп та принцеса Софія особливо подякували українській артистці Маші Сур, "чий виступ запав у саме серце", — написало подружжя.

Як повідомляється на сторінці співачки в Instagram, за вечір вдалося зібрати для України понад 7,5 млн. євро — сума, яка піде на допомогу українцям.

Читайте також: