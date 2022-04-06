Принц Карл Філіп та принцеса Софія відвідали концерт на підтримку України

Шведський принц Карл Філіп та його дружина принцеса Софія відвідали концерт в Avicii Arena, присвячений Україні.
Захід називався "Hela Sverige skramlar" ("Вся Швеція кричить") і був присвячений правам людини, демократії і, що найважливіше, гуманітарній кризі, викликаній повномасштабним вторгненням Росії в Україну.
Шведське подружжя відвідало захід разом із послом України у Швеції Андрієм Плахотнюком та його дружиною Вікторією, а також членами шести обраних організацій, які збирали кошти на благодійність від цього концерту. Захід транслювався шведським національним телебаченням SVT.
У пості у своєму акаунті в Instagram принц Карл Філіп та принцеса Софія особливо подякували українській артистці Маші Сур, "чий виступ запав у саме серце", — написало подружжя.
Як повідомляється на сторінці співачки в Instagram, за вечір вдалося зібрати для України понад 7,5 млн. євро — сума, яка піде на допомогу українцям.
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