Принц Крістіан Ганноверський та принцеса Олександра показали фото новонародженої дочки

Принц Крістіан Ганноверський та його дружина Алессандра де Осма показали фото своєї третьої дитини.

35-річна перуанська модель опублікувала фотографію крихітних пальчиків своєї новонародженої дочки, що охоплюють її руку, на якій видно золоту обручку Алессандри.

"Ласкаво просимо у світ, Алексіє. Три тижні тому ти поповнила нашу сім'ю. Ми любимо тебе нескінченно", — написала Алессандра у підписі до знімку в Instagram.

38-річний принц Крістіан Ганноверський та Алессандра вже є батьками трирічних близнюків Ніколаса та Софії, які народилися у липні 2020 року. Пара, яка одружилася в Лондоні 2017 року, зараз мешкає в Мадриді, в Іспанії.

Крістіан та Алессандра зіграли скромне весілля у Челсі та Вестмінстерському РАГСі 24 листопада 2017 року. Але їхня розкішна релігійна церемонія відбулася 16 березня 2018 року в базиліці Сан-Педро в Лімі, Перу. Наречена мала гарний вигляд в мереживній сукні з високим коміром від Хорхе Васкеса та ганноверській квітковій тіарі.

Принц Крістіан Ганноверський та його дружина Алессандра де Осма / Фото: Getty Images

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