Принц Луї - копія мама: королівські шанувальники обговорюють дитяче фото Кейт Міддлтон

Кадр був зроблений на Різдво 1983 року, коли Кейт було майже два роки. Майбутня принцеса зображена за обіднім столом, вона сидить на дерев'яному стільці, прикрашеному святковою мішурою.

Дівчинка має чарівний вигляд в червоно-синій смугастій сукні з рубіново-червоними ґудзиками і білим коміром. Вона одягнена у темно-синій кардиган і носить різнокольорове намисто на шиї.

Дитяче фото Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

Королівські шанувальники почали одразу порівнювати дитяче фото Кейт і фотографією її молодшого сина принца Луї. Мама та син просто копія одне одного.

"О боже, яке чудове фото маленької Кетрін. Луї — її близнюк. Який приємний сюрприз! Дякую, що поділилися".

"Чарівно! Луї дуже схожий на неї".

"Принц Луї схожий на свою маму".

Принц Луї / Фото: Getty Images

Пишуть шанувальники у коментарях до знімків. Фото було зроблено під час сімейного Різдва 1983 року, мабуть, у будинку дитинства Кейт у Беркширі. А опублікував його Кенсінгтонський палац напередодні концерту принцеси Кейт "Разом на Різдво", який вийде в ефір перед Різдвом на каналі ITV.

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