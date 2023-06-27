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Принц Луї знову затьмарює всіх: цього разу на фестивалі у Гластонбері

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1028
Час на прочитання
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Принц Луї знову затьмарює всіх: цього разу на фестивалі у Гластонбері

Принц Луї зі своїм братом і сестрою / Фото: Associated Press

Один із найбільш пам'ятних моментів життя п'ятирічного принца Луї відзначили на музичному Glastonbury Festival 2023.

Молодший син принца та принцеси Уельський – Луї – з'явився на музичному фестивалі минулими вихідними. Його фото, яке було зроблено під час Trooping the Colour королеви Єлизавети II у червні 2022 року, надрукували на великому прапорі, який хтось із гостей підняв у натовпі на фестивалі. Знімок опублікували користувачі твітера.

На фото Луї із заплющеними очима він закриває вуха руками, коли в небі в цей момент пролітають літаки під час публічного святкування 96-річчя його прабабусі Єлизавети II.

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II 2022 року / © Associated Press
Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II 2022 року / Фото: Associated Press

Від моменту свого дебюту на Trooping the Colour 2019 року принц Луї був відомий своїми чарівними витівками під час щорічного публічного святкування дня народження британського монарха.

Нагадаємо, нещодавно принц Луї знову став зіркою параду у Лондоні. Під час першого святкування дня народження короля Чарльза ІІІ принц Луї теж затьмарив усіх своїх родичів на параді Trooping the Colour 2023.

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Дата публікації
Перегляди
1028
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