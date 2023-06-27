Принц Луї знову затьмарює всіх: цього разу на фестивалі у Гластонбері

Один із найбільш пам'ятних моментів життя п'ятирічного принца Луї відзначили на музичному Glastonbury Festival 2023.

Молодший син принца та принцеси Уельський – Луї – з'явився на музичному фестивалі минулими вихідними. Його фото, яке було зроблено під час Trooping the Colour королеви Єлизавети II у червні 2022 року, надрукували на великому прапорі, який хтось із гостей підняв у натовпі на фестивалі. Знімок опублікували користувачі твітера.

Haha looks як Prince Louis has made his Glastonbury debut!! #PrinceLouis #Glastonbury pic.twitter.com/B3k1ale2rA — The Rumble Online (@theRumble9) June 24, 2023

На фото Луї із заплющеними очима він закриває вуха руками, коли в небі в цей момент пролітають літаки під час публічного святкування 96-річчя його прабабусі Єлизавети II.

Принц Луї на параді на честь королеви Єлизавети II 2022 року / Фото: Associated Press

Від моменту свого дебюту на Trooping the Colour 2019 року принц Луї був відомий своїми чарівними витівками під час щорічного публічного святкування дня народження британського монарха.

Нагадаємо, нещодавно принц Луї знову став зіркою параду у Лондоні. Під час першого святкування дня народження короля Чарльза ІІІ принц Луї теж затьмарив усіх своїх родичів на параді Trooping the Colour 2023.

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