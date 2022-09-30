Принц Люксембурга Гійом і принцеса Стефанія чекають на другу дитину

Принц Гійом і принцеса Стефанія Люксембурзькі оголосили, що перебувають в очікуванні на народження другої дитини, яка має з'явитися на світ у квітні 2023 року.

Офіційно новиною поділилися батьки принца Гійома – великий герцог Анрі та велика герцогиня Марія Тереза. Вони опублікували пост у Twitter:

Leurs Altesses Royales le Grand-Duc et la Grande-Duchesse on l'immense радість d'annoncer que le Grand-Duc héritier et la Grande-Duchesse héritière attendent Leur deuxième enfant.



La naissance est prévue pour le mois d'avril.



©MGD/S.Margue pic.twitter.com/oOfnduxXeZ — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) September 29, 2022

"Їхні Королівські Високості великий князь і велика княгиня раді повідомити, що спадковий великий князь і спадкова велика княгиня чекають на другу дитину", — йдеться у заяві пари. "Пологи заплановано на квітень".

Прем'єр-міністр Люксембурга Ксав'є Беттель поділився постом у Twitter, в якому привітав пару: "Від імені уряду я хотів би передати свої найтепліші привітання Їхнім Королівським Високастям спадковому великому герцогу і спадковій великій герцогині з нагоди оголошення про очікування їх другої дитини".

Маля стане братом або сестрою принца Шарля Люксембурзького, який народився у травні 2020 року. Хлопчик є другим у черзі на престол після свого батька Гійома.

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