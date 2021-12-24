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Принц Люксембурга Гійом та принцеса Стефані опублікували святкові фото із сином

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Принц Люксембурга Гійом та принцеса Стефані опублікували святкові фото із сином

Принц Гійом та принцеса Стефані / Getty Images

Принц Люксембурга Гійом та його дружина принцеса Стефані поділилися трьома святковими фотографіями із сином Шарлем напередодні Різдва.

На кадрах, опублікованих у твітері королівської пари, їхній маленький син Шарль зображений сидячи на колінах у мами, а батько намагається розсмішити його великим плюшевим ведмедиком, який одягнений у святковий шарф та капелюх Санта-Клауса.

Фото зроблено в красивій кімнаті на підлозі на фоні каміна, прикрашеного святковими шкарпетками та свічками. А у підписі написано:

"Принц Гійом та принцеса Стефані разом із принцом Шарлем вітають вас з Різдвом та Новим роком!".

Нагадаємо, вчора ми показували вам гарну листівку принца Гаррі, Меган Маркл та їхніх дітей – сина Арчі та дочки Лілі. Пара цього року щиро здивувала, представивши фотографію, зроблену фотографом Алексі Любомирські, не таку, як завжди.

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