Принц Люксембурга Гійом та принцеса Стефані опублікували святкові фото із сином

Принц Люксембурга Гійом та його дружина принцеса Стефані поділилися трьома святковими фотографіями із сином Шарлем напередодні Різдва.

На кадрах, опублікованих у твітері королівської пари, їхній маленький син Шарль зображений сидячи на колінах у мами, а батько намагається розсмішити його великим плюшевим ведмедиком, який одягнений у святковий шарф та капелюх Санта-Клауса.

Фото зроблено в красивій кімнаті на підлозі на фоні каміна, прикрашеного святковими шкарпетками та свічками. А у підписі написано:

"Принц Гійом та принцеса Стефані разом із принцом Шарлем вітають вас з Різдвом та Новим роком!".

De Prënz Guillaume an d'Prinzessin Stéphanie, zesumme mam Prënz Charles, wënschen Iech schéi Chrëschtdeeg an e glécklecht neit Joer! ✨



© MGD/S.Margue pic.twitter.com/7ZzOyf810A — Cour Grand-Ducale (@CourGrandDucale) December 22, 2021

Нагадаємо, вчора ми показували вам гарну листівку принца Гаррі, Меган Маркл та їхніх дітей – сина Арчі та дочки Лілі. Пара цього року щиро здивувала, представивши фотографію, зроблену фотографом Алексі Любомирські, не таку, як завжди.

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