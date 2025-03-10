Принц Люксембурзький оголосив про трагічну втрату в сім'ї

Заява була опублікована на офіційному сайті Фонду POLG. Його син, який народився з мітохондріальним захворюванням POLG, помер тиждень тому, 1 березня, до останнього моменту, перебуваючи в оточенні своєї родини.

У листі, яким принц поділився від свого імені і від імені своєї дружини Джулі, принц Роберт додав: "Останнє запитання Фредеріка до мене було: "Тато, ти пишаєшся мною?" очікування того, що він зробив усе, що міг, за своє коротке і прекрасне життя, і що тепер він, нарешті, може рухатися далі", — йдеться у заяві принца.

Принц Роберт Люксембурзька принцеса Джулія Люксембурзька, фото 2010 року / Фото: Getty Images

Про діагноз Фредеріка стало публічно відомо, коли йому було 14 років. Хвороба POLG — це генетичне мітохондріальне захворювання, яке позбавляє клітини організму енергії, своєю чергою викликаючи прогресуючу дисфункцію та відмову багатьох органів.

Фредерік та Мушу, фото: polgfoundation.org

"Це битва, яку вів Фредерік, і це тягар, який йому довелося нести протягом усього свого життя. Він завжди робив це з витонченістю та гумором. Коли ми запитали його, чи хоче він створити фонд, щоб знайти ліки та допомагати іншим, таким як він, він ухопився за цю можливість", — додав його батько.

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