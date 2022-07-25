Принц недарма хвилюється: до будинку Меган та Гаррі в Монтесіто намагалися пробратися зловмисники

Західні ЗМІ повідомляють, що будинок герцога та герцогині Сассекських у Монтесіто зазнав двох загроз зловмисників протягом 12 днів.

Поліція Санта-Барбари записала, як поліцейські відвідали власність Меган та Гаррі вартістю 14 мільйонів доларів 19 травня о 17:44 після повідомлень про порушника.

Потім було друге повідомлення про зловмисника 31 травня о 15:21 — за кілька днів до того, як Гаррі і Меган повернулися з Великої Британії після відвідування платинового ювілею королеви, пише The Sun.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Чи посилила пара після цих інцидентів охорону будинку, не повідомляється.

Нагадаємо, у Великій Британії подружжя Сассекських продовжило оренду Frogmore Cottage як свого будинку. Він розташований під цілодобовою охороною поліції, незважаючи на те, що 2020 року пара залишила свої королівські обов'язки та переїхала до Каліфорнії.

А нещодавно принц Гаррі домігся дозволу подати до суду на Міністерство внутрішніх справ щодо заходів безпеки його та його родини під час візитів до Великої Британії.

2020 року, коли Гаррі та Меган залишили королівську сім'ю і поїхали до США, герцог Сассекський просив надавати йому охорону на час візитів на батьківщину і був готовий сам її оплачувати, але йому відмовили.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

22 липня 2022 року суддя Високого суду Великої Британії частково задовольнив позов принца Гаррі про судовий перегляд рішення Гоум-офісу. Це означає, що претензії Гаррі є достатньо обґрунтованими, щоб їх прийняв до розгляду суд.

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