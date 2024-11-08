Принц порушує мовчання: Вільям вперше публічно розповів про труднощі, пережиті цього року його дружиною та батьком

Під час візиту до Кейптауну на церемонію Earthshot Prize, засновану Вільямом, принц Уельський дав низку інтерв'ю і вперше зізнався, що 2024 рік був найважчим роком у його житті.

У січні 2024 року король Чарльз та принцеса Уельська перенесли операції, після чого у них діагностували рак. У вересні Кетрін оголосила, що завершила курс хіміотерапії, а Чарльз продовжує лікування хоча, як і раніше, зайнятий виконанням офіційних обов'язків та публічними заходами.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

На питання про те, як минули для нього останні 11 місяців, Вільям відповів: "Чесно кажучи? Це було жахливо. Мабуть, це був найважчий рік у моєму житті. Тому намагатися пройти через все інше і утримати все в межах було справді складно" цитує його слова видання express.co.uk.

В інтерв'ю британським друкованим виданням, які супроводжували принца в його чотириденній поїздці до Кейптауна для вручення премій Earthshot, Вільям сказав, що він неймовірно пишається Чарльзом і Кейт за те, як вони відреагували на свій діагноз.

Принцеса Кейт та принц Вільям / Фото: Getty Images

"Я так пишаюся своєю дружиною, я пишаюся своїм батьком, за те, що вони впоралися і те, що зробили. Але з особистого сімейного погляду це було жорстоко".

Вільям публічно не розповідав про те, як на нього вплинув діагноз його дружини або батька, який страждає на рак, хоча в останній заяві Кейт говорила про те, наскільки важким був цей період для сім'ї.

"Останні дев'ять місяців були неймовірно важкими для нас як сім'ї", — сказала вона. "Життя, яке ви його знаєте, може змінитися в одну мить, і нам довелося шукати спосіб, як пересуватися бурхливими водами і незвіданими дорогами. Цей час насамперед нагадав Вільяму і мені про необхідність розмірковувати і бути вдячними за прості, але важливі речі в житті, які багато хто з нас часто приймає як належне", — сказала принцеса в супровідному тексті до її опублікованого відео у вересні.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Нагадаємо, очікується, що принцеса Уельська з'явиться на заходах, приурочених до Дня пам'яті полеглих цієї неділі.

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