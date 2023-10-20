Принц розмірковує про купівлю нерухомості: навіщо Гаррі будинок у Британії і що про це думає Меган

Кажуть, що принц Гаррі сумує за Британією, але його дружина Меган навряд чи колись захоче переїхати назад до Лондона.

Нещодавно повідомлялося, що принц Гаррі хоче придбати нерухомість у Великій Британії. Його бажання періодично бувати в рідній країні зрозуміле, але, як кажуть експерти, Меган Маркл не хоче їхати до Британії і тим більше не хоче там жити.

Меган та Гаррі / Фото: Getty Images

Герцог та герцогиня Сассекські залишили Велику Британію та зняли з себе повноваження членів королівської родини 2020 року. Але ходять чутки, що принц Гаррі, який часто буває у особистих справах у Британії, можливо, шукає постійне місце проживання, пише express.

Королівський коментатор Річард Фіцуїльямс повідомив, що Меган навряд чи повернеться на британську землю і не захоче привозити своїх дітей.

"Здається малоймовірним, що Меган відвідає Британію найближчим часом. Те саме, у короткостроковій перспективі, стосується і Арчі та Лілі. Я не бачу сенсу у чутках про те, що Гаррі ділитиме свій час між Сполученими Штатами та Великою Британією. Він серйозно стурбований питаннями безпеки, і справу проти Міністерства внутрішніх справ із цього приводу ще чекає на суд.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Очевидно, важливим є те, що існує домовленість, можливо, хоч і не обов'язково, з королівською родиною, яка дає йому надійну постійну базу, яку він може використати, коли відвідує Велику Британію", — каже експерт.

Нагадаємо, раніше Гаррі та Меган використовували котедж Фрогмор як свій будинок у Великій Британії, який був подарований їм королевою Єлизаветою II після їхнього весілля 2018 року, проте король Чарльз попросив їх залишити будинок після публікації мемуарів принца Гаррі в січні 2023 року.

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