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Принц та принцеса Уельські вшанували пам'ять "короля футболу" — Пеле

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Принц та принцеса Уельські вшанували пам'ять "короля футболу" — Пеле

Кейт, Вільям та Пеле / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські віддали шану легенді бразильського футболу Пеле, який вважається одним із найвидатніших гравців усіх часів. Він помер 29 грудня, у віці 82 років.

Члени британської королівської родини перепостили у своїх соціальних мережах публікацію збірної Англії на згадку про Пеле.

"Віддаючи шану справжній футбольній іконі. Спочивай з миром, Пеле" — так підписано фотографію стадіону "Вемблі", присвячену покійній футбольній зірці. Арку культового лондонського стадіону було освітлено жовтим та зеленим світлом — квітами бразильського прапора та форми національної збірної, а на екранах телевізорів миготіли ім'я Пеле, роки його народження та смерті, а також портрет футболіста.

Зазначимо, що принц Уельський є футбольним фанатом та президентом Футбольної асоціації Англії. Його бабуся, королева Єлизавета II, мала честь вручити Пеле та команді "Сантос" трофей на стадіоні Маракана у Ріо-де-Жанейро 1968 року. На світлині Пеле тріумфально піднімає кубок над головою, а королева та принц Філіп усміхаються поруч із ним.

Королева Єлизавета II, принц Філіп і Пеле, 1968 рік / © Associated Press
Королева Єлизавета II, принц Філіп і Пеле, 1968 рік / Фото: Associated Press

У Бразилії оголосили триденну жалобу через смерть Пеле. Раніше ми розповідали, як відбудеться прощання з "королем футболу".

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Дата публікації
Перегляди
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