Принц у вигнанні: королівська родина непомітно видалила сторінку герцога Йоркського із соцмережі

Принц Ендрю став великою проблемою для королівської сім'ї.

Днями було видалено твітер-акаунт герцога Йоркського, і, очевидно, видалили його непомітно. Акаунту @thedukeofyork більше не існує на сайті соціальної мережі, хоча вважається, що він працював протягом останніх декількох днів.

Акаунт принца Ендрю / twitter.com/thedukeofyork

Це сталося після виходу в ефір на ITV документального фільму "Гіслен, принц Ендрю та педофіл" у якому докладно описані стосунки принца Ендрю з покійним фінансистом Джефрі Епштейном та нещодавно засудженою Гіслейн Максвелл. Суд над британською світською левицею за вербування та підготовку дівчат-підлітків для сексуальних контактів із покійним педофілом Джеффрі Епштейном стало одним із найгучніших новин останніх тижнів. А тепер новий документальний фільм під назвою "Гіслен, принц Ендрю та педофіл" наробив багато галасу та не додав спокою королівській родині.

Принц Ендрю з Джеффрі Епштейном та моделями / Getty Images

Документальний фільм, знятий Ранвіром Сінгхом, покликаний пов'язати багато ниток історії і досліджувати стосунки Максвелл з Епштейном (до винесення їй вироку), а також звинувачення проти принца Ендрю з королівською сім'єю, яка категорично заперечує будь-які правопорушення з боку герцога Йоркського.

Нагадаємо, минулого тижня королева Єлизавета II позбавила улюбленого сина Ендрю всіх військових звань.

Фільм показали в ефірі вчора, і ті, хто його подивився зайшли в твітер принца Ендрю, щоб залишити свої коментарі, але виявилося, що обліковий запис герцога був видалений напередодні.

Принц Ендрю / Getty Images

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