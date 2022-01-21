Принц у вигнанні: стало відомо, навіщо королівська сім'я видаляє акаунти принца Ендрю у соцмережах

Принц у вигнанні: стало відомо, навіщо королівська сім'я видаляє акаунти принца Ендрю у соцмережах

Королівська сім'я непомітно для публіки видаляє акаунти в соцмережах середнього сина королеви Єлизавети II – принца Ендрю, який, схоже, постане перед судом у США у справі сексуального насильства.

Акаунти герцога Йоркського в соціальних мережах були деактивовані після того, як минулого тижня він був позбавлений військових звань та королівського заступництва Її Величністю королевою Єлизаветою II.

Аккаунт принца Ендрю у твітері @thedukeofyork більше не активний на платформі, а його сторінка в Instagram @hrhthedukeofyork стала закритою.

Принц Ендрю / Getty Images

Офіційна сторінка герцога у Facebook залишається активною, але востаннє вона оновлювалася у січні 2020 року. Як повідомляється, джерело, близьке до принца, всі його канали в соціальних мережах тепер видалені і більше не працюють, пише Hello!

"Зміни були внесені, щоб відобразити нещодавню заяву Букінгемського палацу щодо герцога Йоркського".

Зазначимо, герцог Йоркський постане перед цивільним судом у США за звинуваченнями у сексуальному насильстві. Суд відбудеться, найімовірніше, восени 2022 року.

Офіційний веб-сайт британської королівської сім'ї також був оновлений, оскільки установа прагне дистанціюватися від другого сина королеви, щодо якого у США порушено цивільну справу про сексуальне насильство. Ендрю, як і раніше, фігурує в розділі "Члени королівської сім'ї", але список його тепер уже колишніх військових посад і заступництв видалений.

Принц Ендрю та королева Єлизавета II / Getty Images

Про те, яких звань втратив принц Ендрю і про всю цю скандальну історію читайте в нашому матеріалі докладніше.

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