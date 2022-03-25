Принц Уельський та герцогиня Корнуольська відвідали Ірландію

Принц і герцогиня поїхали в тур Ірландією.

У той час, як королева Єлизавета II святкує свій платиновий ювілей, Чарльз та Камілла поїхали в тур Ірландією. Це вп'яте, коли принц Уельський і герцогиня Корнуольська офіційно відвідують Ірландію разом.

Принц Уельський та герцогиня Корнуольська в Ірландії / Getty Images

Камілла, герцогиня Корнуольська, яка, як відомо, дуже любить коней, під час візиту до стайні Генрі де Бромхеда в Уотерфорді, познайомилася з конем на прізвисько Жимолість.

Принц Уельський та герцогиня Корнуольська в Ірландії / Getty Images



Також королівське подружжя дізналося про історію човна вікінгів, принц і герцогиня переглянули виставу Уотерфордської групи реконструкторів, а пізніше зустрілися з членами цієї спільноти на Соборній площі.

Принц Уельський та герцогиня Корнуольська в Ірландії / Getty Images

Також у пари відбулася зустріч з Джо Келлі, мером Уотерфорда, Мері Батлер, державною міністркою та Імоном Макіні, директором середньовічного музею Уотерфорда.

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