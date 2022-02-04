Принц Вільям був захоплений: музикант із Rolling Stones написав портрет принца Філіпа

74-річний британський музикант Ронні Вуд із Rolling Stones написав портрет принца Філіпа, герцога Единбурзького, а принц Вільям, побачивши його, був дуже захоплений роботою.
Роботу Ронні закінчив незадовго до смерті принца Філіпа у квітні 2021 року. Тоді ж у квітні Вуд поділився в Instagram своєю картиною. Робота навіть привернула увагу принца Вільяма.
"Я намалював чудову картину герцога Единбурзького незадовго до його смерті, де він знімає капелюх. Принц Вільям попросив мене представити йому картину найближчими тижнями, І він збирається показати королеві, так що для мене це велика честь", — сказав Вуд, пише People.
Коли 74-річний Вуд поділився картиною у соціальних мережах, він написав: "Нам дуже сумно чути про смерть Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Для мене було честю зустрічатися з принцом протягом багатьох років. І брати участь у його благодійних справах. Наші думки з королевою та королівською сім'єю. Ми пам'ятатимемо принца Філіпа з великою любов'ю”.
Чи побачила портрет чоловіка королева Єлизавета II, не повідомляється.
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