Принц Вільям був захоплений: музикант із Rolling Stones написав портрет принца Філіпа

74-річний британський музикант Ронні Вуд із Rolling Stones написав портрет принца Філіпа, герцога Единбурзького, а принц Вільям, побачивши його, був дуже захоплений роботою.

Роботу Ронні закінчив незадовго до смерті принца Філіпа у квітні 2021 року. Тоді ж у квітні Вуд поділився в Instagram своєю картиною. Робота навіть привернула увагу принца Вільяма.

Принц Вільям / Associated Press

"Я намалював чудову картину герцога Единбурзького незадовго до його смерті, де він знімає капелюх. Принц Вільям попросив мене представити йому картину найближчими тижнями, І він збирається показати королеві, так що для мене це велика честь", — сказав Вуд, пише People.

Коли 74-річний Вуд поділився картиною у соціальних мережах, він написав: "Нам дуже сумно чути про смерть Його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Для мене було честю зустрічатися з принцом протягом багатьох років. І брати участь у його благодійних справах. Наші думки з королевою та королівською сім'єю. Ми пам'ятатимемо принца Філіпа з великою любов'ю”.

Ронні Вуд / Associated Press

Чи побачила портрет чоловіка королева Єлизавета II, не повідомляється.

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