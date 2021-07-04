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Принц Вільям емоційно висловився про гру збірних Англії та України

Принц Вільям емоційно висловився про гру збірних Англії та України

принц Вільям / Getty Images

Герцог Кембриджський вболівав за збірну Англії в матчі 1/4 фіналу Євро-2020.

Збірна Англії грала зі збірною України на "Стадіо Олімпіко" в столиці Італії Римі. Матч завершився з рахунком 0:4 на користь англійців.

Принц Вільям дивився гру вдома, після завершення матчу герцог Кембриджський написав у твітері пост, в якому привітав збірну Англії з перемогою і похвалив збірну України.

"Ще одна першокласна командна гра і перемога всуху! Україно, добре зіграно. Чекаю не дочекаюся півфіналу в середу. Вперед!", — написав принц.

У півфіналі, який відбудеться 7 липня, англійці зіграють з данцями за вихід у фінал. Матч відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Шанувальники королівської сім'ї дуже сподіваються побачити принца Вільяма з дружиною Кетрін на трибунах.

Кейт і Вільям з сином Джорджем / © Getty Images
Кейт і Вільям з сином Джорджем / Getty Images

Нагадаємо, на матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020 року, між Англією та Німеччиною принц Вільям, герцогиня Кембриджська і їхній старший син принц Джордж були присутні на стадіоні. Тоді герцог Кембриджський не стримував своїх емоцій і активно вболівав за збірну.

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