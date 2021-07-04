Принц Вільям емоційно висловився про гру збірних Англії та України

Герцог Кембриджський вболівав за збірну Англії в матчі 1/4 фіналу Євро-2020.

Збірна Англії грала зі збірною України на "Стадіо Олімпіко" в столиці Італії Римі. Матч завершився з рахунком 0:4 на користь англійців.

Принц Вільям дивився гру вдома, після завершення матчу герцог Кембриджський написав у твітері пост, в якому привітав збірну Англії з перемогою і похвалив збірну України.

Another top team performance and clean sheet from @England tonight. #ThreeLions. Well played to Ukraine. Can not wait for Wednesdays semi final! Onwards W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 3, 2021

"Ще одна першокласна командна гра і перемога всуху! Україно, добре зіграно. Чекаю не дочекаюся півфіналу в середу. Вперед!", — написав принц.

У півфіналі, який відбудеться 7 липня, англійці зіграють з данцями за вихід у фінал. Матч відбудеться на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Шанувальники королівської сім'ї дуже сподіваються побачити принца Вільяма з дружиною Кетрін на трибунах.

Кейт і Вільям з сином Джорджем / Getty Images

Також читайте Крига скресла: принци Вільям і Гаррі поспілкувалися напередодні відкриття статуї їхньої матері Діани

Нагадаємо, на матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020 року, між Англією та Німеччиною принц Вільям, герцогиня Кембриджська і їхній старший син принц Джордж були присутні на стадіоні. Тоді герцог Кембриджський не стримував своїх емоцій і активно вболівав за збірну.

Читайте також: Урочистий момент: Гаррі та Вільям відкрили пам'ятник принцесі Діані

Кейт Міддлтон і принц Вільям: історія кохання у фотографіях (16 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання