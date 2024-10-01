Принц Вільям хотів кинути навчання в університеті: хто вплинув на його рішення залишитися

За рік до цього принц Вільям вирушив у подорож, щоб зробити перерву у навчанні. А у вересні 2001 року він почав вивчати історію мистецтв у Сент-Ендрюському університеті. Але вже до кінця першого курсу спадкоємець престолу хотів покинути навчання.

Королівський експерт Роберт Лейсі розповів у своїй книжці "Битва братів", виданій 2020 року, що Вільям провів в університеті лише два з тринадцяти вихідних семестру і часто їхав додому до Лондона або Гайгроува.

Принц Вільям з батьком Чарльзом у Сент-Ендрюсі / Фото: Getty Images

Коли Вільям вперше висловив сумніви щодо свого вибору курсу та навчального закладу, його дід принц Філіп відповів: "Вільям має взятися за справу і не здаватися". Тоді Вільям довірився своєму батькові Чарльзу, який тоді був принцом Уельським, і розповів йому, що він хотів би покинути університет та переїхати в інше місце, пише Daily Mail.

Для принца, якого всі одразу впізнали, студентське життя було непростим випробуванням. Хоча Чарльз спочатку погодився із сином, він змінив свою думку після розмови зі своїм особистим секретарем сером Стівеном Лемпортом, який також довірився заступнику особистого секретаря Марку Боланду. Палацові помічники були стурбовані тим, що ситуація може стати "особистою катастрофою для Вільяма" і що принца "визнають таким, що здався". Висловлювалися також побоювання, що від'їзд Вільяма міг створити проблеми для іміджу Сент-Ендрюса.

Чиновникам палацу раніше вже доводилося стикатися з критикою, що обрушилася на принца Едварда після того, як він вирішив залишити Королівську морську піхоту під час підготовки 1987 року. Натомість Кенсінгтонському палацу і Сент-Ендрюсу вдалося вирішити проблему, зв'язавшись один з одним і домовившись, що Вільям перейде на вивчення географії.

Потім принц Чарльз провів різдвяні канікули, щиро обговорюючи це питання з Вільямом, який, зрештою, також вирішив не кидати університет.

Принц Вільям у Сент-Ендрюсі / Фото: Getty Images

Пізніше Вільям розповів, що почувався "наляканим", а не нудьгував за домом. "Мій батько поставився до всього цього з великим розумінням і усвідомлював, що в мене та сама проблема, що й у нього. Ми багато розмовляли, і зрештою ми обоє зрозуміли, що мені потрібно повернутися. Я думаю, це було нове оточення. Не думаю, що я сумував за домом", - цитуе слова Вільяма видання.

Слід сказати, що завдяки навчанню в Сент-Ендрюсі принц Вільям познайомився зі своєю майбутньою дружиною Кейт Міддлтон, яка вивчала історію мистецтв.

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

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