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Принц Вільям із дітьми сходив на концерт Тейлор Свіфт: Уельські поділилися фото

Принц Вільям із дітьми сходив на концерт Тейлор Свіфт: Уельські поділилися фото

Тейлор Свіфт і принц Вільям з дітьми Джорджем та Шарлоттою / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Учора співачка Тейлор Свіфт виступила на стадіоні Уемблі у Лондоні.

Принц Вільям, у якого саме вчора був день народження, прийшов послухати концерт зі своїми старшими дітьми – принцом Джорджем та принцесою Шарлоттою. А Тейлор поділилася їхнім спільним селфі у своєму блогу в Instagram.

"З Днем Народження, М8! Лондонські концерти розпочинаються чудово", — написала у підписі під фото артистка.

Принц і принцеса Уельські також поділилися у своєму офіційному акаунті в Instagram фотографією, а в підписі до неї написали:

"Дякую @TaylorSwift за чудовий вечір! #LondonTSTheErastour".

Нагадаємо, напередодні королівський оркестр виконав хіт співачки біля Букінгемського палацу на очах публіки, яка зібралася за воротами резиденції британських монархів. Таким чином Лондон привітав артистку, яка приїхала до Британії з концертами.

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