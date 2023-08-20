Принц Вільям із дочкою Шарлоттою поділилися милим відео у соцмережах

Принц Вільям та його дочка принцеса Шарлотта побажали успіху жіночій збірній Англії з футболу напередодні фіналу чемпіонату світу. Відео опублікували у соцмережах Уельських.

Батько та дочка побажали Левицям удачі перед їхнім матчем проти Іспанії у фіналі чемпіонату світу з футболу серед жінок, запланованому на неділю, за кілька днів після того, як було підтверджено, що принц Уельський не буде особисто присутній на матчі. Але очікується присутність королеви Летиції.

"Левиці, хочемо побажати вам величезного успіху завтра. Ми шкодуємо, що не можемо бути там особисто. Але ми так пишаємося всім, чого ви досягли, і мільйонами людей, яких ви надихнули тут і по всьому світу", — продовжив у своєму зверненні Вільям.

8-річна принцеса Шарлотта, яка тримала на колінах футбольний м'яч, додала: "Удачі, левиці!".

Принц Вільям був одягнений у блакитну сорочку та джинси, а взутий у замшеві коричневі туфлі. А його дочка одягла смугасту футболку, короткі шорти і була взута у білі кросівки.

Нагадаємо, раніше ми показували кумедні кадри Вільяма та Шарлотти, на яких батько і дочка схожі, як дві краплі.

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