Принц Вільям назвав улюблену пісню своєї дочки принцеси Шарлотти

Принц Вільям взяв участь у подкасті #TimeToWalk і трохи розповів про своїх дітей та музику.

Герцог Кембриджський повідомив, що його діти дуже музичні і щоранку старші – принц Джордж та принцеса Шарлотта буквально б'ються за те, щоб увімкнути кожен свою улюблену пісню.

Принц Джордж та принцеса Шарлотта / Associated Press

Одна з улюблених пісень моїх дітей зараз це Waka Waka Шакіри. Вони вбираються під неї і роблять рухи стегнами. Особливо Шарлотта, яка носиться по кухні в сукнях та балетному приладді. Вона просто божеволіє, коли Луї всюди слідує за нею, намагаючись повторювати всі її рухи. Це по-справжньому щасливий момент, коли діти просто насолоджуються танцем, веселощами та співом", — розповів у подкасті Вільям. Послухати подкаст ви можете на @applefitnessplus і в Apple Music 1 на @applemusic.

I'm so pleased you like my music Princess Charlotte! ❣️ https://t.co/Ttx6K514iQ — Shakira (@shakira) December 5, 2021

Співачка Шакіра, авторка пісні Waka Waka (гімну Чемпіонату світу з футболу 2010) написала у своєму твітері з цього приводу пост:

"Я така рада, що вам сподобалася моя музика, принцесо Шарлотто!", — і додала кілька сердець до підпису.

У цьому подкасті принц Вільям також розповів про те, яка пісня була найулюбленішою у його мами принцеси Діани.

Принцеса Діана із сином Вільямом / Associated Press

Читайте також: