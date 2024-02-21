Принц Вільям не хоче примирення з братом Гаррі: у чому причина

Від того часу, як принц Гаррі відвідав Британію після того, як дізнався, що у його батька Чарльза рак, у пресі говорять лише про одне – чи повернеться герцог Сассекський до виконання своїх королівських обов'язків.

Наближені до палацу джерела запевняють, що принц Уельський налаштований категорично і будь-яка думка про повернення Гаррі в сім'ю на позицію члена, що працює, вважається неприйнятною.

Принц Гаррі кілька разів "тепло розмовляв" зі своїм батьком після того, як йому поставили діагноз рак і багато хто думав, що брати Гаррі та Вільям відкладуть у бік свої розбіжності, пише express. Однак ця ідея була рішуче відкинута джерелами, близькими до принца Уельського.

"Принц Уельський у жодному разі не дозволить цього", — зазначають джерела.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Getty Images

Нещодавно під час візиту до Канади Гаррі дав інтерв'ю Good Morning America у якому заявив:

"Я люблю свою сім'ю, той факт, що я зміг сісти в літак, поїхати до нього і провести з ним будь-який час, я вдячний за це", — коментував Гаррі свою поїздку до Лондона до батька Чарльза.

Принц Гаррі та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Принц і принцеса Уельські мають глибоку недовіру до Гаррі і побоюються, що будь-яке примирення спровокує ситуацію, яка вже сталася, коли він і його дружина Меган залишили королівську родину, а потім у численних інтерв'ю обливали всіх брудом.

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