Принц Вільям опублікував зворушливе фото своєї мами Діани

Після візиту до Північної Ірландії разом з герцогинею Кейт принц Вільям повернувся до Лондона і відвідав захід сольно.

Герцог Кембриджський, як королівський покровитель організації The Passage, взяв участь у святкуванні 40-ї річниці благодійної організації The Passage у Вестмінстері. А в твітері Кенсінгтонського палацу принц поділився зворушливою фотографією своєї матері принцеси Діани після такого ж благодійного візиту

Принц Вільям згадав про свої відвідини The Passage, спочатку з Діаною в дитинстві, а потім на самоті, на церемонії нагородження в центрі Лондона, присвяченій 40-річчю благодійної організації.

Принц Вільям на святкуванні 40-ї річниці благодійної організації The Passage у Вестмінстері / Getty Images

Вільям опублікував чорно-біле фото принцеси Уельської, яке було зроблено під час одного з її відвідувань благодійної організації і додав приватне повідомлення, написавши: "40 років. 40 років роботи, яка змінила життя @passagecharity. Кожен раз, коли я приходжу сюди, мене захоплюють тепло і дружелюбність, а також гідність і повага, які ви проявляєте до всіх, хто входить у ваші двері. Мені завжди приємно бачити і чути різницю, яку The Passage вносить в життя людей, які страждають від бездомності. Спасибі всім за вашу постійну роботу. W. ", — заявив Вільям.

Over the many years that I have visited The Passage, first with my mother when I was just a small boy, I have developed a great affection for you all. pic.twitter.com/gvIT9qPEb9 — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) September 30, 2021

Нагадаємо, герцог Кембриджський став покровителем The Passage 2019 року. Організація, створена 1980 року, допомогла більш ніж 135000 особам в кризовій ситуації через свій ресурсний центр, проєкти щодо запобігання бездомності. Принцеса Діана вперше привела Вільяма і його брата, принца Гарі, до благодійної організації 1993 року, коли вони були маленькими хлопчиками, і Вільям продовжував здійснювати численні державні та приватні поїздки до організацію весь цей час.

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