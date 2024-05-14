Принц Вільям передав один особливий подарунок для Кейт: що це було

Король Чарльз III призначив старшого сина та свого спадкоємця на цю посаду під час церемонії 13 травня.

Король Чарльз III та принц Вільям / Фото: Associated Press

Але, як це не парадоксально, у центрі уваги всього заходу опинилася дружина Вільяма – принцеса Кейт. Під час візиту Вільяму передали деякі подарунки для Кетрін, яка поки що не може виконувати свої королівські обов'язки через хворобу.

Принцу Уельському вручили накидку з тартану від Центру армійської авіації для Кейт, шарф для нього та дерев'яні гелікоптери для їхніх трьох дітей, повідомляла королівська кореспондентка Ребекка Інгліш у своєму блогу на X.

Зазначимо, відсутність на церемонії принцеси Уельської була очікуваною, оскільки Кейт ще не повернулася до королівських обов'язків після оголошення свого діагнозу раку в березні і продовжує проходити лікування. Але це не завадило персоналу армійської авіації нагадати про принцесу, яка перетворила тартан на предмет королівської моди.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Крім того, що принц Вільям отримав подарунки для своєї сім'ї, він також провів зустріч, ознайомившись із роботою армійської авіації та перевіривши навчальні та бойові літаки після від'їзду короля Чарльза III.

А в офіційному акаунті принца та принцеси Уельських у Instagram опублікували фотозвіт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто замінятиме принцесу Кейт на королівських заходах влітку.

Читайте також: