Принц Вільям перервав сімейні великодні канікули спеціальним оголошенням

У дітей Кейт і Вільяма наразі весняні канікули напередодні Великодня, тому їхні батьки повністю присвятили свій час спілкуванню та відпочинку з нащадками.

Проте принц Вільям ненадовго перервав відпочинок, щоб поділитися з публікою важливим оголошенням. Справа в тому, що було підтверджено, що Джасінда Ардерн, колишня прем'єр-міністерка Нової Зеландії, увійшла до опікунської ради премії William's Earthshot, заснованої принцом Уельським. У зв'язку з цим принц Вільям поділився новиною у королівському Instagram та Twitter.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

"Для мене велика честь вітати Джасінду Ардерн у команді @earthshotprize. Її довічна відданість підтримці стійких та екологічних рішень, а також її досвід як прем'єр-міністерки Нової Зеландії принесуть гарний внесок нового мислення для нашої місії. W."

"Чотири роки тому, ще до того, як у премії Earthshot Prize з'явилася назва, Джасінда була однією з перших, з ким я поговорив, і її підтримка та поради відіграли вирішальну роль у ранньому успіху премії. Дякую їй за те, що вона приєдналася до нас зараз, коли вона саме робить наступні кроки у своїй кар'єрі", — доповнив свій пост принц Уельський.

Це дуже добре для вас @jacindaardern до @EarthshotPrize team. Його життя-довгий допомога підтримує постійні і природні рішення, протягом своєї практики в якості провідного міністерства Нового Zealand, буде отримувати rich infusion of New thinking до нашої місії. W https://t.co/FYlKVqEeRl — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) 4 квітня 2023

Екс-прем'єр-міністерка Нової Зеландії сказала, що дуже рада працювати з командою Earthshot, пише Hello!.

"Від моменту її заснування я вірила, що Earthshot здатна заохочувати і поширювати не тільки інновації, яких ми відчайдушно потребуємо, але й оптимізм. Рішення перебуває в межах нашої досяжності, якщо ми інвестуємо, підтримуємо та прискорюємо їх у всьому світі".

Джасінда Ардерн / Фото: Associated Press

У вересні 2022 року Джасінда відвідала саміт інновацій Earthshot Prize у Нью-Йорку, де вона виступила від імені принца Вільяма, який залишився у Великій Британії після смерті королеви Єлизавети II.

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