Принц Вільям підтримав старшого сина Джорджа на шкільному футбольному матчі

Принц Вільям та його дружина герцогиня Кейт прищеплюють своїм дітям любов до спорту з ранніх років.

Їхній старший син і спадкоємець – 8-річний принц Джордж (третій в черзі на британський престол) нещодавно був зазнімкований під час футбольного матчу, в якому брав активну участь. Його батько принц Вільям приїхав, щоби підтримати сина.

Принц Джордж грав у футбол за свою шкільну команду школи Thomas's Battersea, де навчається сам, і де навчається молодша сестра принцеса Шарлотта. Знімки Джорджа на футбольному полі були опубліковані шанувальниками у твітері.

Герцог Кембриджський також був зображений з футбольною командою після матчу. Сам Вільям є пристрасним футбольним фанатом команди "Астон Вілла", а його дружина Кетрін та діти поділяють із ним інтерес до футболу. Вільям також президент Футбольної асоціації.

This is wonderful! The Duke of Cambridge accompanied his son Prince George до football game on Saturday!!



Just reinstates that members of Royal Family CAN живе приватне життя без fuss if they so wish to!



Also… how TALL is George! #princewilliam #princegeorge pic.twitter.com/LeJ6f29hYk — The Rumble Online (@theRumble9) January 23, 2022

У червні 2021 року принц Вільям разом із дружиною та сином були присутні на матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020 року між Англією та Німеччиною. Тоді юний Джордж був на трибунах серйозний і не емоційний та мав вигляд справжнього майбутнього короля. Шанувальники Кембриджів тоді закликали королівське подружжя частіше виходити з дітьми на такі заходи.

Герцогиня Кейт, принц Вільям та принц Джордж на футболі / Getty Images

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