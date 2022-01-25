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Принц Вільям підтримав старшого сина Джорджа на шкільному футбольному матчі

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Принц Вільям підтримав старшого сина Джорджа на шкільному футбольному матчі

Принц Вільям та принц Джордж / Getty Images

Принц Вільям та його дружина герцогиня Кейт прищеплюють своїм дітям любов до спорту з ранніх років.

Їхній старший син і спадкоємець – 8-річний принц Джордж (третій в черзі на британський престол) нещодавно був зазнімкований під час футбольного матчу, в якому брав активну участь. Його батько принц Вільям приїхав, щоби підтримати сина.

Принц Джордж грав у футбол за свою шкільну команду школи Thomas's Battersea, де навчається сам, і де навчається молодша сестра принцеса Шарлотта. Знімки Джорджа на футбольному полі були опубліковані шанувальниками у твітері.

Герцог Кембриджський також був зображений з футбольною командою після матчу. Сам Вільям є пристрасним футбольним фанатом команди "Астон Вілла", а його дружина Кетрін та діти поділяють із ним інтерес до футболу. Вільям також президент Футбольної асоціації.

У червні 2021 року принц Вільям разом із дружиною та сином були присутні на матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з футболу 2020 року між Англією та Німеччиною. Тоді юний Джордж був на трибунах серйозний і не емоційний та мав вигляд справжнього майбутнього короля. Шанувальники Кембриджів тоді закликали королівське подружжя частіше виходити з дітьми на такі заходи.

Герцогиня Кейт, принц Вільям та принц Джордж на футболі / © Getty Images
Герцогиня Кейт, принц Вільям та принц Джордж на футболі / Getty Images

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