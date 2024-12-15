Принц Вільям планує романтичну подорож з Кейт: куди поїдуть відпочивати Уельські

Принц Вільям планує звозити принцесу Уельську Кейт у романтичну відпустку.
Після важкого року для подружжя, коли принцеса Кейт боролася з раком, її чоловік принц Вільям планує для сім'ї організувати відпустку. І, швидше за все, він відбудеться під час новорічних канікул, оскільки Різдво сім'я планує провести у Сандрінгемі.
"Принц Вільям планує романтичну подорож на острови Сіллі — одне з їхніх улюблених місць, де можна провести час разом у тиші", — розповів інсайдер про плани принца Уельського.
Острови Сіллі знаходяться неподалік узбережжя Корнуолла, де пара вже неодноразово відпочивала. Романтичне місце відпочинку, обране Вільямом, — архіпелаг у Кельтському морі з населенням лише 2203 особи. Більше жодних подробиць не повідомляється, як і те, чи планує пара взяти з собою трьох дітей.
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