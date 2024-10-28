Принц Вільям показав, як з мамою Діаною та братом Гаррі вони відвідували притулок для безхатьків

Принц Вільям також уперше за шість років публічно заговорив про свого брата принца Гаррі.
У новому документальному фільмі, присвяченому темі безпритульності, принц Вільям розповідає, як принцеса Діана відвела їх із Гаррі до притулку для безхатьків у Лондоні, коли вони були дітьми, щоб показати реалії життя за межами палацу.
Фільм під назвою "Принц Вільям: ми можемо покласти край безпритульності" включає зворушливі фотографії Вільяма і Діани, що раніше не публікувалися, зроблені в Пасажі у Вестмінстері.
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"Моя мама водила мене до Пасажу, вона водила туди і Гаррі, і мене... Я ніколи раніше не бував ні в чому подібному і трохи хвилювався, не знаючи, чого чекати", — пояснює Вільям у фільмі. "Моя мати, як завжди, намагалася всіх розслабити і жартувати з усіма... Пам'ятаю, ми непогано провели час, пограли у шахи та поспілкувалися".
Емоційний початок фільму наголошує, що прагнення принца покласти край безпритульності зумовлене спогадами про його матір. У фільмі підкреслюється, що травми та розпад сім'ї є поширеними причинами безпритульності, причому перша з них, на жаль, добре знайома принцу Уельському, пише Daily Mail.
Незважаючи на смерть матері, Вільям продовжує віддалятися від свого молодшого брата. Відомо, що до виходу фільму Вільям не вимовляв імені свого брата Гаррі в публічних виступах або інтерв'ю від 2018 року.
Знімання фільму збіглися з ще однією особистою травмою принца Вільяма, у його дружини, принцеси Уельської, діагностували рак. Інсайдери кажуть, що знімання зайняли трохи більше часу через безліч проблем, з якими "доводилося мати справу" принцу, але додають, що він був "дуже люб'язний", незважаючи на труднощі.
Знімання розпочалися у червні минулого року, коли принц запустив свій проєкт Homewards, спрямований на ліквідацію безпритульності у шести регіонах Великої Британії: Абердіні, Борнмуті, Крайстчерчі та Пулі, Ламбеті, Ньюпорті, Північній Ірландії та Шеффілді.
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