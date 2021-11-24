Принц Вільям попереджав: герцогиня Меган та її чоловік Гаррі погано сплять ночами

Нещодавно герцогиня Сассекська Меган розповіла про те, як їм із чоловіком принцом Гаррі та двома дітьми живеться в Каліфорнії.

Меган Маркл була присутня на шоу Еллен ДеДженерес. Вона сяяла у променях софітів і почувалася перед камерами дуже комфортно. Наче й забула про те, що говорила раніше про приватність і бажання бути якнайдалі від папараці.

Меган також трохи розповіла про дітей. Вона пожартувала, сказавши, що одна дитина – це лише хобі, а дві – ось це справжня робота. Таке формулювання, напевно, багатьом може навіть здатися гордовитим чи не коректним.

Герцогиня розповіла, що зараз вони з Гаррі борються з нестачею сну, оскільки у їхньої доньки Лілібет, якій п'ять місяців, якраз ріжуться зуби. До речі, коли у пари тільки-но народився син Арчі, старший брат принца Гаррі — принц Вільям, жартував над ним, заявляючи, що тепер і Гаррі пізнає радість безсонних ночей. У Вільяма, зазначимо, троє дітей.

Меган та Гаррі / Associated Press

А ще Меган поділилася планами на День Подяки. Вони з Гаррі та дітьми хочуть влаштувати тихий сімейний вечір, а герцогиня сама стане за плиту, щоб приготувати вечерю.

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