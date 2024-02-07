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Принц Вільям потрапив в конфузну ситуацію у перший день на роботі: що сталося

Принц Вільям потрапив в конфузну ситуацію у перший день на роботі: що сталося

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Уельський перервав свою відпустку після оголошення про хворобу його батька короля Чарльза III.

Сьогодні принц Вільям прибув до Віндзорського замку, де вручив нагороди більш ніж 50 лауреатам на церемонії посвяти. Увечері він візьме участь у галавечері зі збору коштів для лондонської благодійної організації Air Ambulance Charity, де планує подякувати доброзичливцям за підтримку у важкий час для королівської родини.

Принц Уельський вручив понад 50 різних нагород лауреатам, а вручаючи Сюзанні Гатчінсон зі Стаффорда її нагороду, Вільям випадково впустив медаль на підлогу. Він швидко зорієнтувався та підняв її з усмішкою на обличчі. Пані Гатчінсон отримала визнання за свої послуги дітям із вродженими вадами серця. Фото опублікувало видання Daily Mail.

Це вперше, коли публіка бачила Вільяма за кілька тижнів, востаннє його бачили дорогою до лондонської клініки відвідати принцесу Кейт 18 січня.

Принц Вільям приїхав відвідати дружину Кейт у клініці The London Clinic / © Getty Images
Принц Вільям приїхав відвідати дружину Кейт у клініці The London Clinic / Фото: Getty Images

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