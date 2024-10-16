Принц Вільям пожартував про виховання своїх дітей: що сказав спадкоємець трону

Принц Уельський учора прибув до Лондона, щоб взяти участь у громадському заході, організованому Фондом НФО.
На заході були підкреслені зусилля організації з підтримки молоді в деяких із найбільш неблагополучних районів Великої Британії за допомогою прапор-футболу. Це новий вид спорту у Великій Британії, який набирає популярності, і він буде представлений на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі 2028 року.
Вільям відвідав зустріч із представниками NFL UK та громадськими партнерами Фонду, щоб дізнатися більше про програму.
Спадкоємцю престолу подарували футбольний м'яч, щоб він відвіз його додому своїм дітям, а він пожартував:
"О, це дуже мило. Ніколи не повертайтеся додому з порожніми руками! Це найважливіший девіз батька", — сказав принц Вільям під час зустрічі, цитує People. "Це дуже мило з вашого боку. Дякую. Ми потренуємося разом", — продовжив Вільям. "Побачимо, скільки вікон я зможу розбити!" — додав він зі сміхом.
Принц Уельський мав стильний вигляд. Він був у піджаку, сорочці та штанях і взутий у білі кеди. Він, як і раніше, носить бороду і, схоже, не збирається її голити.
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