Принц Вільям пожартував про виховання своїх дітей: що сказав спадкоємець трону

На заході були підкреслені зусилля організації з підтримки молоді в деяких із найбільш неблагополучних районів Великої Британії за допомогою прапор-футболу. Це новий вид спорту у Великій Британії, який набирає популярності, і він буде представлений на Олімпійських іграх у Лос-Анджелесі 2028 року.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Вільям відвідав зустріч із представниками NFL UK та громадськими партнерами Фонду, щоб дізнатися більше про програму.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Спадкоємцю престолу подарували футбольний м'яч, щоб він відвіз його додому своїм дітям, а він пожартував:

Принц Вільям / Фото: Associated Press

"О, це дуже мило. Ніколи не повертайтеся додому з порожніми руками! Це найважливіший девіз батька", — сказав принц Вільям під час зустрічі, цитує People. "Це дуже мило з вашого боку. Дякую. Ми потренуємося разом", — продовжив Вільям. "Побачимо, скільки вікон я зможу розбити!" — додав він зі сміхом.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Принц Уельський мав стильний вигляд. Він був у піджаку, сорочці та штанях і взутий у білі кеди. Він, як і раніше, носить бороду і, схоже, не збирається її голити.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

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