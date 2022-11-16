Принц Вільям приїхав до Уельсу: згадуємо, яким був його перший візит сюди разом із Кейт Міддлтон

Принц Вільям здійснює самостійний візит до Уельсу, щоб дізнатися більше про країну, названу на честь титулу, який носив його батько Чарльз, перш ніж стати королем, і який він носить сам.

Сьогодні принц Вільям Уельський провів день у столиці Уельсу Кардіффі. Він прибув один без своєї дружини Кетрін для того, щоб провести серію зустрічей в Уельському парламенті, або як його ще називають Сенедде.

Принц приїхав, щоб більше дізнатися про проблеми, які торкаються народу Уельсу. Він хоче "поглибити своє розуміння питань та можливостей, що мають величезне значення для валлійського народу", йдеться у повідомленні його офісу в Кенсінгтонському палаці.

У твітері принца Уельського було опубліковано пост, у якому йдеться:

Принц Вільям / Фото: Getty Images

"Дуже приємно бути @SeneddCymru сьогодні, щоб почути про пріоритети валлійських спільнот від членів Senedd та членів Уельського молодіжного парламенту".

Braf iawn i fod yn @SeneddCymru heddiw i glywed am flaenoriaethau cymunedau Cymru oddi wrth aelodau'r Senedd ac aelodau Senedd Ieuenctid Cymru. pic.twitter.com/C9F2DjmJIg — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) November 16, 2022

Речниця Елін Джонс показала принцу Сенедд, а потім представила його провідним членам основних політичних партій Уельсу.

Також принц Вільям провів зустріч із членами молодіжного парламенту Уельсу. Принцеса Уельська не супроводжувала чоловіка сьогодні.

Зазначимо, що Уельс посідає особливе місце у серцях Кейт та Вільяма.

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Їхній перший сімейний будинок був в Англсі, північний Уельс. У той час Вільям був пілотом вертольота у пошуково-рятувальних силах Королівських ВПС, закінчивши навчальний підрозділ пошуково-рятувальних операцій у долині Королівських ВПС 2010 року.

Кейт також здійснила свій перший офіційний королівський вихід в Уельсі в лютому 2011 року, через кілька місяців після їхніх заручин. Кейт приєдналася до Вільяма на станції рятувальних шлюпок Trearddur Bay, де вона охрестила нову рятувальну шлюпку Hereford Endeavour.

Кейт Міддлтон та принц Вільям в Уельсі, 2011 рік / Фото: Getty Images

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