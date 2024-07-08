Принц Вільям приїхав на футбол у тематичній краватці від Модного дому Ferragamo

Принц Уельський нещодавно відвідав Дюссельдорф, де відбувся матч між збірними Англії та Швейцарії у рамках Євро-2024.
Матч завершився перемогою збірної Англії у серії пенальті, і для принца Уельського це була дуже напружена гра. Спадкоємець престолу продемонстрував на публіці весь спектр емоцій.
На спортивному заході майбутній король з'явився в елегантному темно-синьому костюмі, білій сорочці та синій візерунчастій шовковій краватці з футбольним принтом, вартістю 185 фунтів стерлінгів від італійського Модного будинку Ferragamo.
Футбольний м'яч та стійки воріт, зображені на краватці, ніби оптична ілюзія, створюють геометричний візерунок. Це ідеальний аксесуар для Вільяма, шанувальника футболу, який є великим фанатом "Астон Вілли", а також президентом Футбольної асоціації.
Як шкода, що на футбол Вільям не взяв свого старшого сина принца Джорджа, який також є затятим уболівальником. Але, можливо публіка побачить їх разом на фіналі Євро-2024.
Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям готується відіграти головну роль у новому документальному фільмі.
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