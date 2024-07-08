Принц Вільям приїхав на футбол у тематичній краватці від Модного дому Ferragamo

Принц Уельський нещодавно відвідав Дюссельдорф, де відбувся матч між збірними Англії та Швейцарії у рамках Євро-2024.

Матч завершився перемогою збірної Англії у серії пенальті, і для принца Уельського це була дуже напружена гра. Спадкоємець престолу продемонстрував на публіці весь спектр емоцій.

Принц Вільям на матчі між Англією та Швейцарією на футбольному турнірі Євро-2024 у Дюссельдорфі / Фото: Getty Images

На спортивному заході майбутній король з'явився в елегантному темно-синьому костюмі, білій сорочці та синій візерунчастій шовковій краватці з футбольним принтом, вартістю 185 фунтів стерлінгів від італійського Модного будинку Ferragamo.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Футбольний м'яч та стійки воріт, зображені на краватці, ніби оптична ілюзія, створюють геометричний візерунок. Це ідеальний аксесуар для Вільяма, шанувальника футболу, який є великим фанатом "Астон Вілли", а також президентом Футбольної асоціації.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Як шкода, що на футбол Вільям не взяв свого старшого сина принца Джорджа, який також є затятим уболівальником. Але, можливо публіка побачить їх разом на фіналі Євро-2024.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям готується відіграти головну роль у новому документальному фільмі.

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