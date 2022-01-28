Принц Вільям про сина принца Джорджа: "Ми з Кейт намагаємося контролювати його екранний час"

Принц Вільям про сина принца Джорджа: "Ми з Кейт намагаємося контролювати його екранний час"

Принц Вільям вчора відвідав відремонтовану штабквартиру британської кіноакадемії BAFTA у Лондоні.

Герцог Кембриджський президент BAFTA від 2010 року. Під час заходу принц зустрівся із розробником ігор Гаррі Петчем, який отримав підтримку в рамках програми "Молоді дизайнери ігор", яка створена для хлопців віком від 10 до 18 років, які мріють спробувати себе в індустрії створення ігор.

Принц Вільям / Associated Press

Гаррі продемонстрував Вільяму гру, яку він допоміг створити, що пропагує уловлювання вуглецю. Гра також була показана на конференції ООН зі зміни клімату, що відбулася у Глазго у листопаді минулого року, повідомляє Hello!

Принц Вільям / Associated Press

Принц Вільям теж узяв до рук джойстик, а під час гри зізнався, що його старшого сина принца Джорджа дуже захоплюють комп'ютерні ігри. Але вони з дружиною Кетрін намагаються контролювати час, який їхній син проводить перед екраном вдома.

Принц Вільям / Associated Press

"Вони у захваті від ігор, особливо Джордж. Двоє інших ще занадто малі для цього, але полюбляють фільми", — розповів герцог. Також він припустив, що ігри можуть стати чудовим способом навчити дітей чомусь у школі.

Принц Вільям / Associated Press

Після цього принц Вільям зустрівся з учасниками менторської програми BAFTA та їхніми наставниками, включаючи відому акторку Сюранну Джонс та ведучу Енні Прайс. В рамках програми найвідоміші представники індустрії кіно і телебачення підтримують молодих людей порадою, які починають свій шлях. Вільям, який є президентом BAFTA, сказав: "Я дуже пишаюся постійною відданістю BAFTA забезпеченню того, щоб молоді таланти з усіх верств суспільства отримували можливості для побудови та розвитку успішної кар'єри в індустрії кіно, ігор та телебачення".

Принц Вільям, герцогиня Кейт та принц Джордж / Getty Images

Принц Вільям також заснував стипендіальний фонд для допомоги незаможним талантам. Цього року церемонія вручення нагород BAFTA відбудеться 13 березня 2022 року у лондонському Королівському Альберт-Холлі. Сподіваємось на присутність Кейт та Вільяма.

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