Принц Вільям продемонстрував ніжність на адресу принцеси Кейт на публіці: опубліковано відео

У суботу принц і принцеса Уельські відвідали Фестиваль пам'яті у Королівському Альберт-голі в Лондоні.

Королівську пару сфотографували після прибуття на захід, який став першим для принцеси Кейт, яка тільки-но закінчила курс хіміотерапії.

На кадрах, опублікованих у соцмережах, показали, як Кейт і Вільям прибули до концертної зали, як вони тиснули руки офіційним особам, які їх зустрічали і, як ніжно Кейт доторкнулася до спини свого чоловіка, а Вільям відповів їй на цей жест взаємністю.

Prince і Princess Wales є в Royal Albert Hall! Love William constantly putting his arm around Catherine pic.twitter.com/2lKBFuKlM5 — ⸆⸉ (@crowningred) November 9, 2024

Раніше в інтерв'ю британським журналістам принц Уельський розповідав, що цей рік був для нього найважчим, зазначивши при цьому, як він пишається своїм батьком Чарльзом, який все ще лікується від раку, та дружиною Кейт за їхню хоробрість та гідність, незважаючи на труднощі зі здоров'ям.

Принцеса Уельська Кейт та принц Вільям на концерті пам'яті в королівському Альберт-голі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, наступного дня принцеса Уельська з'явилася із сім'єю на пам'ятній службі біля Кенотафа.

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