Принц Вільям продемонстрував новий жест на адресу дружини Кетрін: що він означає

Нова поява принцеси Уельської Кетрін на публіці не залишилася непоміченою у експертів, які вміють зчитувати жести.
Експертка з мови тіла Джуді Джеймс проаналізувала вчорашню появу принцеси Уельської під час церемонії привітання еміра Катара та його дружини у Лондоні. Кетрін супроводжувала чоловіка принца Вільяма на заході.
За словами Джуді, принц Уельський зробив один промовистий жест на адресу своєї дружини, який експертка назвала "ритуал пріоритету".
Під час урочистої церемонії привітання Вільям ласкаво поклав свою руку на спину своєї дружини, пише express.co.uk. За словами експертки, майбутній король хотів послати Кейт і всьому світу сигнал про те, що його дружина "заволоділа його безроздільною увагою".
"Цей жест "рука до плеча" в першу чергу не є сигналом занепокоєння з боку Вільяма, а скоріше способом дати зрозуміти Кейт і всьому світу, що він повністю зосереджений на ній, незважаючи на державний візит королівської родини та присутність усіх високопосадовців, з якими вони зустрічаються і яких приймають", - говорить спеціалістка.
Нагадаємо, Кейт з'явилася лише на церемонії привітання, а також на денному заході у Букінгемському палаці, а на вечірньому банкеті не була присутня.
Там увагу публіки "вкрала" королева Камілла, яка з'явилася у сукні з оксамиту, яку вже носила, а також в одній із найдорожчих тіар королеви Єлизавети II.
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