Принц Вільям продемонстрував новий жест на адресу дружини Кетрін: що він означає

Нова поява принцеси Уельської Кетрін на публіці не залишилася непоміченою у експертів, які вміють зчитувати жести.

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс проаналізувала вчорашню появу принцеси Уельської під час церемонії привітання еміра Катара та його дружини у Лондоні. Кетрін супроводжувала чоловіка принца Вільяма на заході.

За словами Джуді, принц Уельський зробив один промовистий жест на адресу своєї дружини, який експертка назвала "ритуал пріоритету".

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Під час урочистої церемонії привітання Вільям ласкаво поклав свою руку на спину своєї дружини, пише express.co.uk. За словами експертки, майбутній король хотів послати Кейт і всьому світу сигнал про те, що його дружина "заволоділа його безроздільною увагою".

"Цей жест "рука до плеча" в першу чергу не є сигналом занепокоєння з боку Вільяма, а скоріше способом дати зрозуміти Кейт і всьому світу, що він повністю зосереджений на ній, незважаючи на державний візит королівської родини та присутність усіх високопосадовців, з якими вони зустрічаються і яких приймають", - говорить спеціалістка.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кейт з'явилася лише на церемонії привітання, а також на денному заході у Букінгемському палаці, а на вечірньому банкеті не була присутня.

Там увагу публіки "вкрала" королева Камілла, яка з'явилася у сукні з оксамиту, яку вже носила, а також в одній із найдорожчих тіар королеви Єлизавети II.

Королева Камілла та король Чарльз III на державному банкеті на честь еміра Катару в Букінгемському палаці, 3 грудня 2024 року / Фото: Getty Images

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