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Принц Вільям провів репетицію параду до ювілею королеви Єлизавети II

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Принц Вільям провів репетицію параду до ювілею королеви Єлизавети II

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Принц Вільям як полковник ірландської гвардії провів огляд військ і прийняв салют на параді кінної гвардії в Лондоні.

Герцог Кембриджський взяв він роль провідного Colonel's Review — військової репетиції майбутнього параду на честь дня народження королеви Єлизавети II Trooping the Colour. Цього року парад присвячений також святкуванню платинового ювілею монарха.

Принц Вільям / © Getty Images
Принц Вільям / Фото: Getty Images

Цей парад, як повідомляє видання People, буде однією з головних подій святкування ювілею Її Величності наступного тижня. Принцу Вільяму як володарю почесного звання полковника полку було доручено спостерігати за парадом. Його роль полягала у тому, щоб оцінити готовність війська до урочистого параду.

Нагадаємо, під час Trooping the Color понад 1500 солдатів та 350 коней проведуть складні маневри під музичну програму. Цього особливого року для королеви заплановані різні музичні триб'юти.

Принц Вільям / © Getty Images
Принц Вільям / Фото: Getty Images

Під час Trooping the Colour герцог Кембриджський візьме участь у королівській ході верхи на коні разом зі своїм батьком принцом Чарльзом та тіткою принцесою Анною.

Королева Єлизавета II / © Associated Press
Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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