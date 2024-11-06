Принц Вільям публічно прокоментував стан здоров'я своєї дружини принцеси Кейт: що сказав майбутній король

Принц Вільям розповів про стан здоров'я його дружини принцеси Кейт, яка у вересні заявила, що завершила курс превентивної хіміотерапії та перебуває на шляху повного одужання.
Перебуваючи в Кейптауні, де 6 листопада відбудеться церемонія вручення екологічної премії Earthshot Prize, започаткованої принцом Уельським, Вільям дав низку коментарів пресі, зокрема інтерв'ю BBC і Sky News, і в одному з них торкнувся теми здоров'я дружини.
"У неї все гаразд, дякую. І... сподіваюся, вона дивитиметься церемонію сьогодні ввечері. Тож це підбадьорює мене. Вона була мужньою весь цей рік. Я знаю, що вона буде вболівати, щоб сьогоднішній вечір минув успішно", — сказав Вільям. .
Кейт перебуває вдома з дітьми і сьогодні ввечері вони разом дивитимуться на церемонію вручення премії Earthshot Prize в галузі охорони навколишнього середовища.
Нагадаємо, 2021 року в Лондоні і 2022 року в Бостоні принцеса Уельська супроводжувала принца Вільяма на цій церемонії.
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