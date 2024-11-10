Принц Вільям розповів про несподівану реакцію принцеси Шарлотти на його бороду

Дочка принца Уельського була не в захваті від того, що її батько вирішив відростити бороду.

В інтерв'ю британським виданням під час поїздки до Південної Африки на церемонію вручення премій Earthshot Prize, принц Вільям розповів, що його дев'ятирічна дочка Шарлотта розплакалася, коли вперше побачила його бороду, що спонукало її голити її.

На запитання, чи подобається сім'ї його новий вигляд, Вільям сказав: "Ну, Шарлотті не сподобалося вперше. У неї текли сльози, тож мені довелося поголити бороду", — цитує слова принца Уельського express.co.uk.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

"А потім я відростив її знову. Я подумав: "Почекай секунду", і переконав її, що все буде добре", — додав Вільям, як домовився з Шарлоттою про те, що йому слід залишити бороду.

Нагадаємо, раніше королева Єлизавета II забороняла спадковому принцу носити рослинність на обличчі на відміну від його молодшого брата Гаррі, який не є претендентом на трон. Через два роки після смерті королеви принц Вільям зважився на зміни.

Принц Вільям та принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями ми розповідали, якими були останні слова королеви Єлизавети II, які вона написала у своєму щоденнику за кілька днів до смерті.

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