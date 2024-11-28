Принц Вільям розповів про нове захоплення молодшого сина Луї: про що йдеться

Принц Уельський розповів про це, приїхавши на церемонію вручення премії Tusk Awards.

Вільям поділився з публікою новиною про те, що його молодший син – 6-річний принц Луї – почав вчитися грати на барабанах.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

У розмові із зіркою Rolling Stones Ронні Вудом та гітаристом Dire Straits Марком Нопфлером Вільям розповів: "Мій молодший вчиться грати на барабанах, тому я весь час проводжу з пальцями у вухах", — пожартував принц Уельський.

Вільям відвідав церемонію вручення премії Tusk Awards, метою якої є визнання наполегливої праці та відданості справі людей, які є лідерами у сфері збереження та захисту дикої природи по всій Африці.

Принц Луї зі своєю родиною — батьками Кейт та Вільямом та братом Джорджем та сестрою Шарлоттою / Фото: Associated Press

А під час вручення заснованої Вільямом екологічної премії Earthshot Prize минулого року принц розповів, що Луї обожнює музику, пише Hello!.

Раніше ми розповідали про спортивні захоплення маленького принца. Його мати, принцеса Уельська, говорила про любов сина до регбі, а батько розповідав, що Луї любить крикет.

Принц Луї з мамою принцесою Кейт / Фото: Associated Press

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