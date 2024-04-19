Принц Вільям розповів про улюблений вид спорту свого сина – принца Луї

Цими днями принц Уельський відвідав благодійну організацію Surplus to Supper з перерозподілу надлишків їжі, взяв участь у розвантаженні їжі та приготуванні їжі на кухні ресторану Surplus to Supper на території крикетного клубу Санбері.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Під час роботи та бесіди з волонтерами принц Уельський розповів, що його молодший син – принц Луї – любить крикет і це один із його улюблених видів спорту, цитує слова Вільяма сайт express.co.uk.

Наступного тижня, 23 квітня, принцу Луї виповниться шість років. Традиційно Уельські цього дня діляться фотографією іменинника, але з огляду на скандал із фотошопом, в якому опинилася принцеса Кейт після публікації фото до Дня матері, не відомо, чи буде опубліковано нове фото.

Принц Луї на коронації Чарльза та Камілли / Фото: Associated Press

Нагадаємо, 21 квітня свій 98-й день народження могла б відсвяткувати королева Єлизавета ІІ. Історію життя та правління королеви Єлизавети II ми розповідали вам раніше.

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