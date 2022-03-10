Принц Вільям розповів, що каже своїм дітям про війну в Україні

Принц Вільям розповів, що каже своїм дітям про війну в Україні

Вчора герцог та герцогиня Кембриджські відвідали Український культурний центр в Лондоні та привезли для волонтерів домашні частування.

Під час бесіди з членами української громади та волонтерами принц Вільям поділився, що троє їхніх дітей знають про ситуацію в Україні.

"Наші діти приходили додому і питали про все це", — сказав він про 8-річного принца Джорджа, 6-річну принцесу Шарлотту і 3-річного принца Луї. За словами журналістки Ребеки Інгліш "вони, очевидно, обговорюють це зі своїми друзями в школі", — пише People.

Принц Вільям розповів, що дуже обережно розповідає дітям про війну в Україні та ретельно підбирає слова, щоб пояснити, що відбувається.

Протягом двох секцій, комунікацій і організацій, що в Великобританії, мають існувати до того, як сприяють життєдайної допомоги в Українці, що в Британії і на Європі. (1/4) pic.twitter.com/Smpt48X5og — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) March 9, 2022

Під час свого візиту в середу королівське подружжя зустрілося з членами української громади та волонтерами, щоб дізнатися про послуги, які пропонуються у центрі, а також про проблеми, з якими вони продовжують стикатися. Вони також поговорили з Салехом Саїдом, генеральним директором Комітету з надзвичайних ситуацій, щоб дізнатися про гуманітарний заклик, який триває, допомогти Україні, куди королева Єлизавета II минулого тижня зробила "щедру пожертву".

Герцогиня Кейт і принц Вільям обоє одягли значки в кольорах українського прапора. Раніше подружжя вже висловило слова підтримки Україні в заяві, опублікованій на їхньому спільному акаунті @KensingtonRoyal у Twitter.

"У жовтні 2020 року ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським і першою леді, щоб дізнатися про їхню надію та оптимізм щодо майбутнього України", — йшлося у заяві пари. "Сьогодні ми підтримуємо президента та весь народ України, оскільки вони мужньо борються за це майбутнє".

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