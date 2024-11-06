Принц Вільям розповів, що за особливий браслет він носить на зап'ясті

Принц Уельський підтвердив, що браслет, з яким він з'явився на руці під час поїздки до Південно-Африканської Республіки, є подарунком його дочки принцеси Шарлотти.
Вільям перебуває в Кейптауні з чотириденним візитом, там 6 листопада відбудеться церемонія Earthshot Prize – екологічна премія, заснована принцом.
Кілька днів тому журналісти помітили на руці у Вільяма блакитний браслет із написом "papa". В інтерв'ю принц Уельський розповів, що його зробила для нього його дочка Шарлотта і він обіцяв їй не втратити його під час поїздки, пише Daily Mail.
"Ну, це ... реліквія, якщо хочете, з концерту Тейлор Свіфт, для якого моя дочка вирішила зробити браслет. Вона подарувала його мені, коли я їхав. Так що я пообіцяв, що носитиму його і постараюся не загубити, поки я тут" — сказав він.
Нагадаємо, що принцеса Шарлотта зробила "браслет дружби" і для свого діда короля Чарльза. Принцеса є шанувальницею співачки Тейлор Свіфт, а "браслет дружби" став тісно асоціюватися зі Свіфт починаючи від 2022 року і пережив сплеск популярності, адже артистка випустила пісню You're on Your Own, Kid, в якій є рядки "Так що роби браслет, живи у моменті". Тепер шанувальники співачки роблять самі браслети, щоб дарувати або обмінюватися ними на її концертах. Не раз із ними на сцену виходила й сама Тейлор.
На концерті Свіфт у Лондоні побувала і принцеса Шарлотта з татом Вільямом та старшим братом Джорджем.
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