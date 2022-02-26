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Принц Вільям та герцогиня Кейт підтримали Україну та президента Зеленського

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Принц Вільям та герцогиня Кейт підтримали Україну та президента Зеленського

Кейт та Вільям / Associated Press

Герцог та герцогиня Кембриджські публічно висловили свою підтримку Україні та президентові Володимиру Зеленському.

На офіційній сторінці принца Вільяма та герцогині Кетрін у твітері сьогодні було опубліковано заяву.

"У жовтні 2020 року ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським і першою леді, щоб дізнатися про їхні сподівання та оптимізм щодо майбутнього України. Сьогодні ми підтримуємо Президента і весь народ України, які мужньо борються за це майбутнє W&C", — йдеться у повідомленні.

Це перше офіційне звернення членів британської королівської родини у зв'язку з війною, яку Росія розпочала в Україні 24 лютого 2022 року.

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