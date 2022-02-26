Принц Вільям та герцогиня Кейт підтримали Україну та президента Зеленського

Герцог та герцогиня Кембриджські публічно висловили свою підтримку Україні та президентові Володимиру Зеленському.

На офіційній сторінці принца Вільяма та герцогині Кетрін у твітері сьогодні було опубліковано заяву.

"У жовтні 2020 року ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським і першою леді, щоб дізнатися про їхні сподівання та оптимізм щодо майбутнього України. Сьогодні ми підтримуємо Президента і весь народ України, які мужньо борються за це майбутнє W&C", — йдеться у повідомленні.

У жовтні 2020 року було привілеєм, щоб запозичити President Zelenskyy і Першої статі, щоб дізнатися про своє шанування і optimism для України в майбутньому.



Сьогодні ми бачимо з Presidente і всі Ukraine's людей як їх тяжкий боротьба за те, що майбутнє W & C — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) February 26, 2022

Це перше офіційне звернення членів британської королівської родини у зв'язку з війною, яку Росія розпочала в Україні 24 лютого 2022 року.

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