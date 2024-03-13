Принц Вільям та королева Камілла дуже близькі: експерт з мови тіла розкрив цікавий момент

Принц Гаррі назвав Каміллу у своїй книжці "лиходійкою", але у принца Вільяма з другою дружиною його батька Чарльза, схоже, склалися дуже теплі стосунки.

Нещодавно служба, що відбулася з нагоди Дня Співдружності продемонструвала єдність королівської родини. Королева Камілла, принц Вільям, герцогиня Софі та принц Едвард, принцеса Анна та герцогиня Глостерська зібралися у Вестмінстерському абатстві на щорічне святкування Співдружності націй.

Багато хто звернув увагу на фотографії принца Вільяма та королеви Камілли, які про щось мило розмовляли та усміхалися.

Королева Камілла та принц Вільям / Фото: Associated Press

Експерт з мови тіла Даррен Стентон вважає, що між цими двома людьми розвивається взаємна повага одне до одного.

"За минулі роки Вільям і Камілла розвинули взаємну повагу і тісний зв'язок. По тому, який вони мають вигляд сьогодні і взаємодіють одне з одним, ясно, що між ними існує глибока повага. Вона глибоко дбає про Вільяма, а він піклується про неї. У якийсь момент Вільям нахилився до Камілли і про щось жартував з королевою. Їхні усмішки були дуже щирими", - цитує експерта видання express.

Королева Камілла на службі у Вестмінстерському абатстві / Фото: Associated Press

Атмосфера на службі здавалася дуже легкою та невимушеною. Незважаючи на відсутність на заході короля Чарльза III.

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