Принц Вільям та принцеса Кейт з'явилися у соцмережах з новою заявою

Королівське подружжя опублікувало заяву в соцмережах у зв'язку з трагедією в Австралії.

13 квітня у торговому центрі Сіднея в Австралії сталася жахлива трагедія. Чоловік напав з ножем на покупців у торговому центрі Westfield в Бонді-Джанкшен. Відомо про сімох загиблих та безліч поранених, зокрема про 9-місячну дитину. Нападника було застрелено на місці.

Принц Вільям та принцеса Кетрін не залишилися осторонь трагедії та висловили свої співчуття постраждалим та сім'ям загиблих.

"Ми шоковані та засмучені жахливими подіями, що відбулися сьогодні в Сіднеї. Наші думки з усіма постраждалими, включаючи близьких загиблих та героїчних рятувальників, які ризикували своїм життям, щоб врятувати інших", - написали Уельські в Instagram сторіз, підписавши своє послання: "W&C".

Принц і принцеса Уельські / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

Король Чарльз III та королева Камілла також відреагували на інцидент публічно.

У своєму посланні король сказав: "Ми з дружиною були вкрай шоковані, дізнавшись про трагічний інцидент з ножовим пораненням у Бонді. Наші серця співчувають сім'ям та близьким тих, хто був так жорстоко вбитий під час такого безглуздого нападу. Хоча подробиці цих шокуючих обставин все ще з'являються наші думки також з тими, хто брав участь у реагуванні, і ми дякуємо за хоробрість співробітників екстрених служб".

Нагадаємо, Чарльз і Камілла зараз перебувають у нетривалій відпустці, яку проводять у затишному місці.

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