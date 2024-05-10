Принц Вільям теж проігнорував брата Гаррі у Лондоні: про що це говорить

Принц Гаррі направив запрошення королю Чарльзу та принцу Вільяму на службу Invictus у Лондоні, яка відбулася 8 травня. Але і батько і брат герцога Сассекського проігнорували його у цей важливий день.

Стало відомо, що принц Гаррі завчасно відправив запрошення своєму батьку Чарльзу, брату Вільяму та невістці принцесі Кейт на службу на честь 10-річчя "Ігор нескорених", яка відбулася в соборі Святого Павла в Лондоні. Але вся сім'я проігнорувала герцога.

Принци Вільям і Гаррі / Фото: Associated Press

Підтримували принца кілька членів сім'ї з боку принцеси Діани – його тітка леді Джейн Феллоуз, його дядько Чарльз Спенсер та його двоюрідний брат Луї Спенсер.

Експерти з мови тіла вже проаналізували зовнішній вигляд Гаррі, заявивши, що він мав схвильований вигляд. Але шанувальники герцога були раді його бачити і тепло вітали. Деяким із них він потис руку біля історичної церкви, де 1981 року зіграли весілля його батьки.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, король Чарльз III цього ж дня відвідав садову вечірку в Букінгемському палаці з королевою Каміллою і не зміг зустрітися із сином.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

А принц Вільям провів інвестітуру у Віндзорському замку і також не побачився з братом.

Очевидно, що члени королівської родини не мають наміру йти на примирення з Гаррі та його сім'єю, яка мешкає в Америці.

Сьогодні принц Гаррі з дружиною Меган перебувають з візитом у Нігерії.

Меган Маркл та принц Гаррі в Нігерії / Фото: Associated Press

Читайте також: