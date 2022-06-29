Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Принц Вільям трохи нервує: користувачі соцмереж жартують із чоловіка Кейт Міддлтон

Дата публікації
Перегляди
54
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Принц Вільям трохи нервує: користувачі соцмереж жартують із чоловіка Кейт Міддлтон

Принц Вільям та герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Раніше у пресі часто обговорювалася тема четвертої вагітності герцогині Кембриджської. Чи захоче принц Вільям ще дітей, чи дотисне його Кетрін?

Але, схоже, чекати на четвертого малюка Кембриджського шанувальникам королівської пари не доводиться. Проте герцогиня Кейт продовжує на публіці демонструвати свою любов до дітей.

Під час їхньої останньої зустрічі на Дні округу на іподромі Ньюмаркет Кейт була в захваті, коли тримала маленьку дівчинку на руках і говорила мамі дівчинки: "Я люблю малюків".

Відео було опубліковано на сайті Daily Mail.

На відміну від герцогині Кембриджської, яка була щаслива тримати на руках маленьку дівчинку, її чоловік Вільям стояв поруч і мав трохи стурбований вигляд. Раніше принц уже жартував з теми дітей, каже, не давати Кетрін їх на руки. Повідомляється, що принц Вільям ніжно поплескав дружину по руці і сказав: "Час йти".

Королівські фанати були в захваті від цього моменту і пожартували у твітері, особливо над реакцією принца Вільяма.

"Це змушує Вільяма трохи нервувати. Він нервується з трьома. Ще один може збити його з пантелику", — написав один із користувачів.

"Бідний Вільям", — додав інший. "Він дуже нервує, коли Кетрін стає задумливою".

Третій втрутився: "Погляньте, як Вільям відчайдушно каже Кетрін, що час іти".

Кейт та Вільям / © Getty Images
Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

У Кейт та Вільяма троє дітей – 8-річний принц Джордж, 7-річна принцеса Шарлотта та 4-річний принц Луї. Молодший син пари на нещодавніх святкуваннях платинового ювілею королеви привернув увагу публіки, а Кетрін продемонструвала, що має стійке терпіння.

Принц Вільям та герцогиня Кейт з дітьми / © Associated Press
Принц Вільям та герцогиня Кейт з дітьми / Фото: Associated Press

Читайте також:

Хто кому родич: як українці стали членами багатьох королівських родин у Європі

Хто кому родич: як українці стали членами багатьох королівських родин у Європі
Наступна публікація