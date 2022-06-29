Принц Вільям трохи нервує: користувачі соцмереж жартують із чоловіка Кейт Міддлтон

Раніше у пресі часто обговорювалася тема четвертої вагітності герцогині Кембриджської. Чи захоче принц Вільям ще дітей, чи дотисне його Кетрін?

Але, схоже, чекати на четвертого малюка Кембриджського шанувальникам королівської пари не доводиться. Проте герцогиня Кейт продовжує на публіці демонструвати свою любов до дітей.

Під час їхньої останньої зустрічі на Дні округу на іподромі Ньюмаркет Кейт була в захваті, коли тримала маленьку дівчинку на руках і говорила мамі дівчинки: "Я люблю малюків".

Відео було опубліковано на сайті Daily Mail.

На відміну від герцогині Кембриджської, яка була щаслива тримати на руках маленьку дівчинку, її чоловік Вільям стояв поруч і мав трохи стурбований вигляд. Раніше принц уже жартував з теми дітей, каже, не давати Кетрін їх на руки. Повідомляється, що принц Вільям ніжно поплескав дружину по руці і сказав: "Час йти".

Королівські фанати були в захваті від цього моменту і пожартували у твітері, особливо над реакцією принца Вільяма.

"Це змушує Вільяма трохи нервувати. Він нервується з трьома. Ще один може збити його з пантелику", — написав один із користувачів.

"Бідний Вільям", — додав інший. "Він дуже нервує, коли Кетрін стає задумливою".

Третій втрутився: "Погляньте, як Вільям відчайдушно каже Кетрін, що час іти".

Кейт та Вільям / Фото: Getty Images

У Кейт та Вільяма троє дітей – 8-річний принц Джордж, 7-річна принцеса Шарлотта та 4-річний принц Луї. Молодший син пари на нещодавніх святкуваннях платинового ювілею королеви привернув увагу публіки, а Кетрін продемонструвала, що має стійке терпіння.

Принц Вільям та герцогиня Кейт з дітьми / Фото: Associated Press

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