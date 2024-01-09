Принц Вільям у день народження дружини Кейт поділився сумним повідомленням

Принц Уельський залишив у соціальній мережі пост пам'яті про зірку регбі Уельсу Дж. П. Р. Вільямса, який помер у віці 74 років.

"На полі регбі не було нікого схожого на нього. В", — написав принц Вільям.

Джей Пі Вільямс, колишній захисник лондонських валлійців, "Брідженда" та "Барварс", помер у віці 74 років. У заяві сім'ї Вільямс йдеться: "Джі Пі мирно помер сьогодні в університетській лікарні Уельсу в оточенні своєї дружини та чотирьох дітей після нетривалої хвороби, мужньо боровшись з бактеріальним менінгітом. Сім'я просить усамітнення в цей скрутний час".

Там не було жодного незважаючи на те, що ним на гужовому полі. A true @WelshRugbyUnion great, мої думки є з JPR Williams 'family and friends. W.



Roedd e'n gymeriad unigryw ar y cae rygbi. Un o wir fawrion @WelshRugbyUnion, має meddyliau gyda theulu a chyfeillion JPR Williams. W. — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 9, 2024

Легенда спорту тричі вигравав турніри Великого шолома п'яти націй – у 1971, 1976 роках і ще раз через два роки. Джей Пі Вільямс пішов з міжнародного регбі 1981 року, але продовжував час від часу грати у регбі до виходу на пенсію 2003 року.

День його смерті співпав із днем народження принцеси Уельської. Можливо, саме з цієї причини в акаунті Уельських так і не опублікували сьогодні нове фото іменинниці. Однак у королівському акаунті Чарльза та Камілли привітали принцесу зі святом.

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