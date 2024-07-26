Принц Вільям ухвалив радикальне рішення щодо сестри королеви Камілли: яким воно було

Незважаючи на непростий початок стосунків, принц Вільям та королева Камілла протягом багатьох років демонструють взаємну повагу одне до одного, але нещодавній вчинок принца Вільяма може вплинути на це.

Цього тижня, коли були опубліковані рахунки герцогства Корнуолл, яким тепер володіє принц Уельський, з'ясувалося, що Вільям ухвалив важливе рішення, виключивши сестру королеви Камілли – Аннабель Елліот, дизайнерку інтер'єрів із відомості заробітної плати. За свої послуги жінка не отримала зарплатні 2023-2024 рокыв. Таким чином, принц не продовжив контракт з Аннабель Елліот, фактично звільнивши її від її нинішньої ролі.

Королева Камілла та її сестра Аннабель Елліот / Фото: Getty Images

75-річна жінка працювала дизайнеркою інтер'єру, перебуваючи на зарплаті у герцогстві Корнуолл, проте в Інтегрованому річному звіті підтверджується, що послуги дизайнерки не використовувалися протягом 2023-2024 років.

Аннабель була найнята тодішнім принцом Уельським Чарльзом як головна дизайнерка його маєтків після його одруження з королевою Каміллою 2005 року. Але джерела підтвердили The Telegraph, що принц Вільям більше не найматиме пані Елліот, пише express.co.uk.

Говорять, що таке рішення може бути прикладом того, як принц Вільям має намір оптимізувати монархію та її процеси, коли він стане королем після Чарльза III.

Принц Вільям та королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що коли стосунки Каміллі та Чарльза вийшли на новий рівень і він представив її синам, як свою майбутню дружину, хлопчики були не в захваті. Але прийняли її, бо бачили, який їхній батько щасливий. Єдине чого вони просили, щоб Чарльз не одружувався з нею. Але, як ви знаєте, Чарльз не став нікого слухати.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

Цього року Камілла та Чарльз відсвяткували дев'ятнадцяту річницю весілля.

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